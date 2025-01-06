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06:46, 6 января 2025Силовые структуры

Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны

Пулеметный завод имени Дегтярева подал новый иск к Минобороны РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Выпускающий пулеметы и другое стрелковое оружие завод имени В. А. Дегтярева подал новый иск к Министерству обороны России на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления АО "Завод им. В. А. Дегтярева" к ответчику — МО РФ о взыскании 100 569 849 рублей 71 копейку и приложенные к исковому заявлению документы, определил принять исковое заявление, поступившее в суд 02.11.2024, и возбудить производство по делу», — заявили в суде.

Отмечается, что это уже второй подобный иск к Минобороны со стороны завода. В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ведомства 146 миллионов рублей в пользу предприятия.

Ранее сообщалось, что Минобороны и МГТУ имени Н.Э. Баумана планируют заключить мировое соглашение по иску оборонного ведомства к вузу на сумму свыше 38 миллионов рублей. В университете отметили, что иск МО связан «с нарушением сроков работ по договору одним из соисполнителей учебного заведения».

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