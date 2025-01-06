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07:49, 6 января 2025Мир

Пушков сообщил о шокировавшем Германию решении Маска

Пушков: совместный эфир Маска и сопредседателя АдГ станет ударом для властей ФРГ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Решение американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска провести эфир с сопредседателем правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель станет мощным ударом для властей ФРГ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«9 января Илон Маск намерен провести стриминг с главой АдГ Алис Вайдель. Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке», — написал он.

По его словам, Маск решил начать открыто поддерживать правые движения в Германии и Великобритании. Этим, добавил Пушков, явно недовольна «псевдооппозиция» в лице немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и британской Консервативной партии, которые на самом деле представляют из себя лишь еще одни версии либералов-глобалистов и не имеют ничего общего ни с христианством, ни с консерватизмом.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц раскритиковал Маска за поддержку АдГ. «Я не припоминаю, чтобы в истории западных демократий был сопоставимый с этим случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны», — отметил политик.

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