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03:29, 6 января 2025Россия

Российский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ

Гладков: при атаке беспилотника ВСУ на село Ржевка пострадали два человека
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на село Ржевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он рассказал, что один из жителей получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, а второй — осколочное ранение головы, баротравму и контузию. Пострадавших доставят в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с дрона были выбиты стекла и повреждены фасады двух многоквартирных домов, также пострадали четыре легковых автомобиля. Информация о последствиях уточняется.

Ранее украинские войска атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Пострадал подросток.

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