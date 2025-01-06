Спортивный консультант назвала помогающее сжигать калории повседневное занятие

Спортивный консультант Галина Прокопьева назвала повседневное занятие, которое помогает сжигать калории. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, худеть помогают личная гигиена и уход за собой. «Так, в процессе умывания, принятия душа и укладки волос феном задействуются разные группы мышц, обеспечивающие четкие, слаженные движения», — заявила Прокопьева.

Специалист отметила, что сорокаминутный сет утреннего ухода за собой позволит сжечь до 200 килокалорий на 60 килограммов веса. «Это то же самое, как если в течение этого времени заниматься на тренажерах в среднем темпе с легкой нагрузкой», — заявила Прокопьева.

Ранее фитнес-тренер Наталья Добронравова раскрыла способ сжечь «праздничные» калории без особых усилий. Специалист предложила покататься на лыжах или походить на снегоступах.