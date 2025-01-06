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03:37, 7 января 2025Мир

Сын Трампа приедет в Гренландию

Fox News: Дональд Трамп-младший 7 января прибудет с частным визитом в Гренландию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Старший сын избранного президента США Дональда Трампа приедет с частным визитом в Гренландию. Об этом сообщает Fox News.

Ожидается, что поездка начнется во вторник, 7 января. При этом источник телеканала подчеркнул, что Дональд Трамп-младший не будет встречаться «ни с какими правительственными чиновниками или политическими деятелями». По его словам, сын политика прибудет в столицу Гренландии Нуук для встречи с местными жителями и посещения культурных объектов.

«Как человек, который побывал в нескольких интересных местах по всему миру в качестве туриста, я рад возможности на этой неделе немного развлечься в Гренландии», — заявил Дональд-Трамп младший. Знакомый телеканалу источник уточнил, что Трамп младший уезжает «в однодневную поездку, чтобы снять забавный видеоконтент для подкаста».

Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают контроль над Гренландией абсолютной необходимостью». До этого с призывом «купить» Гренландию к республиканцу обратился бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй.

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