В Турции не захотели терять российских туристов из-за санкций

Туроператорам приходится решать проблемы российских туристов в Турции на месте

Западные санкции, введенные против России, приносят проблемы российским туристам в Турции. В связи с этим местным туроператорам приходится решать все проблемы на месте, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции.

«Наши туроператоры понимают всю сложность ситуации, тот факт, что страна не может потерять российский рынок. Проблемы решаются на месте, так как к нам приезжают отдыхать», — заметил собеседник издания.

Он добавил, что с некоторыми трудностями, но пока стране удается сохранить хорошую туристическую репутацию.

Ранее в России назвали наиболее дешевые туристические направления после новогодних праздников. Самые выгодные туры ждут россиян в Казани и Баку.