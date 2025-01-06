Военкор раскрыл подробности поездки Киркорова в Донбасс

Военкор Стешин сообщил о поездке Киркорова в серую зону Донбасса к однокласснице

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров навестил свою одноклассницу во время посещения Донбасса в феврале 2024 года. Подробности поездки раскрыл в разговоре с «АиФ» военкор «КП» Дмитрий Стешин.

Собеседник газеты поведал, что узнал о поездке певца к знакомой в ходе разговора с заместителем мэра Горловки. Как утверждает Стешин, Киркоров сказал своим сопровождающим, что планирует навестить одноклассницу, проживающую недалеко от зоны боевых действий.

«И ему [Киркорову] плевать, и не надо отговаривать, он все равно к ней поедет. Единственное, Киркорова уговорили не ехать кортежем», — уточнил военкор. По мнению Стешина, музыкант таким образом показал не только личную храбрость, но и здравое суждение.

Ранее Киркоров рассказал о роскошном подарке на Новый год. 57-летний поп-исполнитель признался, что подготовил подарки детям и отцу заранее.