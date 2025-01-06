Захарова указала Макрону на двойные стандарты после его высказывания о Маске

Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес американского предпринимателя Илона Маска являются примером двойных стандартов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Когда эта же самая соцсеть называлась "Твиттер" и напрямую использовалась не просто для вмешательства в выборы, (...) Париж это не то что не волновало — он всеми силами раздувал и поддерживал эти процессы», — подчеркнула пресс-секретарь МИД. Она добавила, что власти Франции не волновали последствия в виде миграционного кризиса и волн терроризма в Европе.

Захарова указала Макрону на двойные стандарты после его высказывания о якобы вмешательстве Маска в предстоящие парламентские выборы в Германии. Дипломат раскритиковала смену позиции западных политиков после приобретения предпринимателем Twitter и обновления соцсети.

Ранее Макрон в ходе выступления перед французскими послами заявил о вмешательстве Маска в выборы в других странах. Политик обвинил бизнесмена в поддержке «нового реакционного интернационала».