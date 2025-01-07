Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 7 января 2025Бывший СССР

Арестович раскрыл секрет Зеленского

Арестович: в офисе президента Украины все переговоры велись на русском языке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: President Of Ukraine / Flickr

В офисе президента Украины все переговоры велись на русском языке. Секрет главы государства Владимира Зеленского, как сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua», раскрыл бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), занимавший этот пост до января 2023 года.

«Все переговоры велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда», — сказал Арестович.

Он добавил, что за 2,5 года работы в офисе президента ни разу не присутствовал на совещании, которое проводилось бы на украинском. По данным Арестовича, сейчас ситуация не изменилась. При этом он раскритиковал Зеленского за неуважительное отношение к русскому языку.

«Человек говорит, что не уважает свой родной язык, язык своей матери, язык, на котором он вырос и сделал карьеру», — недоуменно заключил Арестович.

Ранее Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Беседа велась на украинском и английском языках, при этом Зеленский отказался разговаривать на русском, хотя и он, и Фридман владеют им. Зеленский объяснил свою позицию нежеланием «давать пас [президенту РФ Владимиру] Путину, чтоб он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке», добавив, что не уважает ни руководителя России, ни ее народ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти

      Стало известно о судьбе находившихся в Сирии иранских войск

      Арестович раскрыл секрет Зеленского

      Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с украинской демократией

      Российская армия атаковала украинские аэродромы

      Россиян предупредили о новом опасном оружии мошенников

      Путин созвонился с 15-летней школьницей из Горловки

      Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

      Уволенные из-за ориентации ветераны США получат почетную отставку

      Турист из Китая захотел полюбоваться Якутией и едва не лишился жизни от холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше