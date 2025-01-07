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07:00, 7 января 2025Мир

Байден встретился с семьями погибших при теракте в Новом Орлеане

Джо Байден встретился с семьями погибших при теракте в Новом Орлеане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл посетил Новый Орлеан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов пресс-пула Белого дома.

Американский лидер и первая леди США встретились с семьями погибших и представителями местных властей, а также посетили улицу Бурбон-стрит, где произошел теракт, и возложили цветы в память о жертвах. Затем кортеж направился в Собор Святого Людовика, где состоялась поминальная служба.

Политик заявил, что дал указание задействовать все имеющиеся ресурсы федеральных и местных правоохранительных органов, чтобы быстро завершить расследование.

Ранее Байден во время выступления в Белом доме заявил, что въехавший в толпу людей в Новом Орлеане мужчина перед атакой заложил в городе два взрывных устройства. Автомобиль въехал в толпу людей в новогоднюю ночь. Изначально сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами, позднее число увеличилось до 15. Помимо них, еще 35 человек пострадали.

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