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17:29, 7 января 2025Мир

Число жертв землетрясения в Китае увеличилось

Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 126 человек
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tibet Fire and Rescue / Reuters

Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 126 человек, еще 188 пострадали. Обновленные данные о последствиях трагедии передает агентство Xinhua.

«В горкоме партии китайского города Шигадзе репортерам подтвердили, что жертвами стали 126 человек. Ранения получили 188 человек, 28 тяжело пострадавших были переведены на лечение в Муниципальную народную больницу. Кроме того, обрушилось 3609 домов», — сообщило агентство.

Землетрясение произошло на юго-западе Китая — на территории Тибета и около границы с Непалом. Магнитуда составила 6,8, а эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к юго-западу от Шигадзе на глубине около 10 километров.

Ранее председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал спасти как можно больше пострадавших от землетрясения в Тибете. Он также распорядился своевременно выделять аварийно-спасательные материалы и как можно скорее восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

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