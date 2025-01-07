Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 126 человек

Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 126 человек, еще 188 пострадали. Обновленные данные о последствиях трагедии передает агентство Xinhua.

«В горкоме партии китайского города Шигадзе репортерам подтвердили, что жертвами стали 126 человек. Ранения получили 188 человек, 28 тяжело пострадавших были переведены на лечение в Муниципальную народную больницу. Кроме того, обрушилось 3609 домов», — сообщило агентство.

Землетрясение произошло на юго-западе Китая — на территории Тибета и около границы с Непалом. Магнитуда составила 6,8, а эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к юго-западу от Шигадзе на глубине около 10 километров.

Ранее председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал спасти как можно больше пострадавших от землетрясения в Тибете. Он также распорядился своевременно выделять аварийно-спасательные материалы и как можно скорее восстанавливать поврежденную инфраструктуру.