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19:47, 7 января 2025Мир

Cотни cотрудников McDonald's подали в суд на компанию

Больше 700 сотрудников британских ресторанов McDonald's подали иск против сети
Андрей Шеньшаков

Фото: Belinda Jiao / Globallookpress.com

Несколько сотен бывших и действующих работников сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Великобритании подали в суд против компании из-за домогательств на рабочих местах. Об этом сообщила юридическая фирма Leigh Day.

Отмечается, что на текущий момент в исках фигурируют более 450 ресторанов сети, а число истцов больше 700 человек.

«700 клиентов в возрасте 19 лет и младше, работавших в сети McDonald's, обратились в нашу юридическую фирму с просьбой подать судебные иски о сексуальных домогательствах», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшие поделились с юристами рассказами о случаях проявления расизма, домогательств, а также дискриминации по признаку инвалидности на рабочем месте.

Ранее стало известно, что в компании McDonald’s отказались от «показателей разнообразия» для сотрудников. Среди правил были принципы равенства и инклюзивности.

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