Десятки человек погибли в результате землетрясения в Тибете

В Тибете в результате землетрясения погибли 32 человека

В результате землетрясения, произошедшего в Тибетском автономном районе, погибли 32 человека, еще 38 пострадали. О десятках жертв сообщило агентство «Синьхуа».

Отмечается, что магнитуда произошедшего в Тибете землетрясения составила 7,1. Эпицентр бедствия находился в 163 км юго-западнее города Шигадзе на глубине в 10 километров.

В результате сейсмологической активности было разрушено множество зданий. Ведется эвакуация населения, спасатели работают на месте происшествия.

Ранее в США объявили предупреждение о цунами после мощного землетрясения, произошедшего у берегов Калифорнии. Ожидается, что цунами достигнет Сан-Франциско.