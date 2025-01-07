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02:33, 7 января 2025Мир

Ким Чен Ын заявил о способности новой ракеты преодолеть любую систему ПРО

Ким Чен Ын заявил, что новая гиперзвуковая ракета способна преодолеть любую ПРО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: North Korea's official Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая гиперзвуковая ракета способна эффективно преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО). Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Эта система может нанести серьезный военный удар по противнику, эффективно преодолевая любой плотный оборонительный барьер», — подчеркнул он. Северокорейский лидер отметил, что подобной системой вооружения могут обладать лишь несколько стран в мире. Он также добавил, что целью разработки новой гиперзвуковой ракеты является самооборона, а не планы наступательного характера.

Уточняется, что запущенная 6 января новейшая гиперзвуковая ракета КНДР в 12 раз превысила скорость звука. Она достигла максимальной высоты в 99,8 километров, точно попав в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 километров от места пуска. Это уже второй пуск КНДР с начала года. До этого сообщалось о том, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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