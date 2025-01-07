Дмитрий Медведев поздравил россиян с Рождеством Христовым

Председатель партии «Единая Россия» и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Рождеством. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик сопроводил пост изображением, на котором запечатлен купол православной церкви с накупольным крестом в окружении заснеженных ветвей деревьев.

До этого президент России Владимир Путин поздравил граждан и православных христиан с Рождеством словами о семейных традициях.

Помимо этого, российский лидер отметил, что данный праздник дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки.

В этом году глава посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца.