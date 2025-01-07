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17:32, 7 января 2025Мир

На Украине предложили еще один вариант мирного соглашения с Россией

Соскин: мир на Украине может быть заключен по австрийскому сценарию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Мир на Украине может быть заключен по австрийскому сценарию. Такой вариант будущего соглашения предложил в эфире своего YouTube-канала бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«США, Российская Федерация, Украина и, может, Европейский Союз на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины. В основу можно положить австрийский опыт», — сказал Соскин.

Он добавил, что такой подход позволит реализовать пункт о денацификации Украины. Кроме того, Москва гарантирует реальный нейтралитет и независимость соседнего государства, а Киев сможет заняться восстановлением во всех сферах.

Австрийский государственный договор, наделяющий страну суверенитетом и восстанавливающий ее независимость, был подписан в апреле 1955 года в Вене. Его сторонами стали союзные оккупационные силы в лице Франция, Великобритании, Соединенных Штатов и СССР, и правительство Австрии. Позднее парламент страны внес в текст документа пункт о провозглашении нейтралитета, который советское правительство расценило как гарантии не вступления Австрии в НАТО.

Ранее бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер допустил, что Киев при заключении мирного соглашения могут обязать не пытаться воевать за утраченные территории. При этом, по его словам, официальные власти не будут принуждать к признанию территориальных потерь на юридическом уровне.

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