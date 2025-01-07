Помилованные Байденом заключенные отреагировали неожиданным образом

Двое из 37 заключенных, которым действующий президент США Джозеф Байден заменил высшую меру наказания пожизненным заключением, отказались подписывать соответствующие документы. Об этом сообщило NBC.
Речь идет о Шенноне Агофски и Лэне Дэвисе, которые содержатся под стражей в исправительном учреждении США в Терре-Хоте, штат Индиана. Оказалось, что 30 декабря они подали экстренные ходатайства в федеральный суд южного округа штата, требуя вынесения судебного запрета на замену их приговоров пожизненным заключением без права досрочного освобождения. Свою позицию они обосновали тем, что в настоящее время они пытаются обжаловать вынесенные им наказания и настаивают на своей невиновности. В такой ситуации решение Байдена ставит их в невыгодное юридическое положение.
Как заявил профессор конституционного права в юридической школе Университета Кэпитал в Колумбусе, штат Огайо Дэн Кобил, сегодня заключенные, которые не хотят отмены приговора о высшей мере наказания, сталкиваются с серьезной проблемой. Дело в том, что согласно постановлению Верховного суда США от 1927 года, президент имеет право предоставлять отсрочки и помилования, и «согласие осужденного не требуется».
В начале декабря минувшего года стало известно, что Байден помиловал рекордное количество людей за день.
В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп пожелал преступникам, помилованным Байденом, «катиться в ад».