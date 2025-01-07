Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:55, 7 января 2025Мир

Помилованные Байденом заключенные отреагировали неожиданным образом

NBC: двое заключенных, которым Байден сохранил жизнь, отказались от помилования
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Двое из 37 заключенных, которым действующий президент США Джозеф Байден заменил высшую меру наказания пожизненным заключением, отказались подписывать соответствующие документы. Об этом сообщило NBC.

Речь идет о Шенноне Агофски и Лэне Дэвисе, которые содержатся под стражей в исправительном учреждении США в Терре-Хоте, штат Индиана. Оказалось, что 30 декабря они подали экстренные ходатайства в федеральный суд южного округа штата, требуя вынесения судебного запрета на замену их приговоров пожизненным заключением без права досрочного освобождения. Свою позицию они обосновали тем, что в настоящее время они пытаются обжаловать вынесенные им наказания и настаивают на своей невиновности. В такой ситуации решение Байдена ставит их в невыгодное юридическое положение.

Как заявил профессор конституционного права в юридической школе Университета Кэпитал в Колумбусе, штат Огайо Дэн Кобил, сегодня заключенные, которые не хотят отмены приговора о высшей мере наказания, сталкиваются с серьезной проблемой. Дело в том, что согласно постановлению Верховного суда США от 1927 года, президент имеет право предоставлять отсрочки и помилования, и «согласие осужденного не требуется».

Материалы по теме:
«Расплата оказалась жестокой» Как живут и на что надеются самые опасные пожизненно заключенные в России? Репортаж
«Расплата оказалась жестокой»Как живут и на что надеются самые опасные пожизненно заключенные в России? Репортаж
25 марта 2024
«Казнь — это ужас» Закон о запрете смертной казни лежал в Госдуме 22 года. Почему сейчас от него вдруг решили отказаться?
«Казнь — это ужас»Закон о запрете смертной казни лежал в Госдуме 22 года. Почему сейчас от него вдруг решили отказаться?
20 апреля 2023

В начале декабря минувшего года стало известно, что Байден помиловал рекордное количество людей за день.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп пожелал преступникам, помилованным Байденом, «катиться в ад».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС оценили стоимость отказа Украины от транзита российского газа

      Раскрыта стоимость отдыха Кудрявцевой в Дубае

      Смену герба Дании на фоне заявлений Трампа о Гренландии объяснили

      По делу о трагедии с Лиамом Пейном задержали второго обвиняемого

      Грядущие президентские выборы в Белоруссии назвали фарсом

      Спрогнозирован рост цен на автомобили в начале 2025 года

      Убитого в Грузии россиянина назвали успешным предпринимателем

      Летевший за границу российский самолет экстренно сел во Внуково из-за неисправности

      Помилованные Байденом заключенные отреагировали неожиданным образом

      Российский подросток поехал кататься на лыжах в Турцию и не выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше