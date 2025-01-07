Посольство России сделало заявление о землетрясении в Тибете

Посольство РФ в Непале не получало сведений о пострадавших россиянах

Посольство России в Непале не получало сведений о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Такое заявление диппредставительство сделало в своем Telegram-канале.

«Посольство России в Непале внимательно следит за развитием ситуации и поддерживает связь с местными властями. На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан не поступало», — говорится в сообщении.

Также россиян призвали соблюдать меры безопасности и, в случае необходимости, обращаться в посольство.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Китая около границы с Непалом произошло землетрясение. Магнитуда составила 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в поселке Тингри, в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе на глубине около 10 километров.

По последним данным, жертвами бедствия стали 53 человека, еще 62 пострадали.