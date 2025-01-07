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22:14, 7 января 2025Путешествия

Раскрыта причина гибели 15-летнего россиянина в Турции

Погибший в Турции 15-летний российский турист катался на лыжах вне трассы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Турист из России катался на лыжах на турецком горнолыжном курорте вне официальной трассы, где он получил травмы и погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пятнадцатилетний Тимофей Губский потерял равновесие и упал, когда катался на лыжах в районе Девели Капы вне трассы. Туриста госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, он скончался», — отмечает агентство. Также уточняется, что тело россиянина через Стамбул отправят в Россию.

Ранее сообщалось, что 15-летний российский подросток поехал кататься на горных лыжах в Турцию и не выжил. Уточняется, что россиянин в новогодние праздники отдыхал с родителями на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Во время катания он потерял равновесие рядом с подъемником Девели Капы и упал. На место оперативно приехала скорая помощь, туриста увезли в больницу, но врачам не удалось его спасти.

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