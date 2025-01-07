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10:19, 7 января 2025Мир

Раскрыта причина контратаки ВСУ в Курской области

W&S: атакой в Курской области Зеленский готовился к встрече в формате «Рамштайн»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Недавняя контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стала для Киева этапом подготовки к встрече контактной группы в формате «Рамштайн», которая состоится 9 января. Такую причину усиления активности ВСУ раскрыл в своей колонке для издания Weapons and Strategy бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский готовился к "Рамштайну", бросив свой резерв в Курской области в попытке удержать территорию, которую Украина захватила в прошлом году, 4 августа. Последние атаки, предпринятые Киевом, провалились, хотя русские говорят, что ожидают еще одного крупного наступления перед встречей контактной группы», — констатировал Брайен.

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Он добавил, что пока не ясно, будет ли встреча в формате «Рамштайн» направлена на подрыв позиций избранного президента США Дональда Трампа и его будущей администрации. Однако Брайен уверен, что Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин рассчитывают принять решения, которые Трампу будет трудно отменить.

«Это неудивительно, поскольку уходящая администрация [президента США Джозефа] Байдена проводит саботаж по всем направлениям, пытаясь помешать Трампу попасть в Белый дом. При этом они влили новые миллиарды на Украину — как на покупку оружия, так и на правительственные расходы. Вполне вероятно, что из "Рамштайна" могут возникнуть еще более рискованные решения», — написал Брайен.

Тем временем в США усомнились в способности Украины продержаться еще год в конфликте с Россией. По мнению журналистов Washington Post, Киев теряет территорию, военных и время, а следующие несколько недель определят, сможет ли страна в принципе продолжить существование как суверенное государство.

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