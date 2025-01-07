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17:35, 7 января 2025Спорт

Российская модель бросила украинского футболиста Мудрика

Российская модель Виолетта Берт рассталась с украинским футболистом Мудриком
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @violetta.bert

Российская модель Виолетта Берт рассталась с украинским футболистом лондонского «Челси» Михаилом Мудриком. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Берт и Мудрик не афишировали отношения. Фитнес-модель бросила украинского спортсмена, после чего завела роман с футболистом туринского «Ювентуса» Уэстоном Маккенни. Они подписались друг на друга в соцсетях, а также выкладывали фотографии из одних и тех же мест отдыха.

17 декабря стало известно, что в результате внеплановой проверки в крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили следы мельдония. Позднее украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что футболисту вкололи в колено стволовые клетки коровы с мельдонием.

«Челси» купил Мудрика у «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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