Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Витязь
2:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
0:1
1-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
20:15 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
01:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
16:37, 29 декабря 2024Спорт

Допинг у украинского игрока «Челси» захотели объяснить стволовыми клетками коровы

Журналист Бурбас: Мудрику вкололи в колено стволовые клетки коровы с допингом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock / Fotodom  

Украинский журналист Игорь Бурбас на YouTube-канале BurBuzz объяснил, как допинг попал в организм полузащитника сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

Журналист заявил, что футболисту вкололи в колено стволовые клетки коровы с мельдонием.

17 декабря стало известно, что в крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Позднее он прошел проверку на полиграфе.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Получил повреждения извне». Алиев назвал предварительную версию крушения самолета под Актау. Что еще он сказал?

      Известный режиссер оценил необходимость ликвидации Российского оскаровского комитета

      «Тираспольтрансгаз» отключил от газа контролируемые Кишиневом госучреждения

      Раскрыты подробности нападения акулы на семью туристов в Египте

      Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

      На Западе заявили о потере Украиной самого ценного актива

      На Западе высказались об оценке ситуации перед переговорами по Украине

      Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших от нападения акулы в Египте

      Допинг у украинского игрока «Челси» захотели объяснить стволовыми клетками коровы

      Россиянин решил снять на видео запуск фейерверков вместе с друзьями и упал с крыши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше