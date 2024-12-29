Допинг у украинского игрока «Челси» захотели объяснить стволовыми клетками коровы

Журналист Бурбас: Мудрику вкололи в колено стволовые клетки коровы с допингом

Украинский журналист Игорь Бурбас на YouTube-канале BurBuzz объяснил, как допинг попал в организм полузащитника сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

Журналист заявил, что футболисту вкололи в колено стволовые клетки коровы с мельдонием.

17 декабря стало известно, что в крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Позднее он прошел проверку на полиграфе.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.