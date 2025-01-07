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00:21, 7 января 2025Россия

Российский боец раскрыл тактику взятия под контроль Курахово

Боец «Юга» Леший: ВС России осуществили захват Курахово в ДНР с 2 направлений
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

ВС России осуществили захват Курахово в Донецкой народной республики (ДНР) с двух направлений. Тактику, позволившую взять город под контроль российской армии, раскрыл боец группировки войск «Юг», командир взвода с позывным Леший, передают «Известия».

Леший уточнил, что сперва российские подразделения освободили села Максимильяновка и Островское, после чего последовали Ильинка, Степановка и Дальнее. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались возвести новые укрепления, но это не помогло остановить российское продвижение. «Враг хорошо окапывается, но нам все-таки удалось их выбить, занять их позиции», — добавил военнослужащий.

По его словам, ВСУ смогли взорвать дамбу водохранилища, чтобы замедлить наступление ВС РФ, но российские бойцы вначале разделили город на восточную и западную части, а дальше стали пробиваться через плотную многоэтажную застройку.

Ранее Минобороны раскрыло значение взятия Курахово для защиты Донецка. Это сильно затруднило тыловое обеспечение ВСУ, а Киев лишился возможности обстреливать из артиллерийских систем мирное население Донецка.

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