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09:58, 7 января 2025Мир

Штурмовавший Капитолий американский шаман захотел побывать в России

Штурмовавший Капитолий шаман Анджели захотел побывать в Сибири летом
Алина Черненко

Фото: Matteo Nardone / Globallookpress.com

Американец Джейк Анджели, известный как шаман и участник штурма Капитолия в Вашингтоне в 2021 году, захотел побывать в России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Анджели признался, что ему было бы интересно увидеть Сибирь и Москву, которая отличается красивой архитектурой. Однако иностранец отметил, что он не хотел бы ехать в Сибирь зимой, так как он родился в жарком пустынном штате Аризона. Шаман добавил, что с удовольствием бы познакомился с культурой местных народов, которые не только выживают в условиях жесткого климата, но и процветают.

Ранее Анджели выразил мнение, что грядущее президентство Дональда Трампа станет поворотным моментом в истории США, который может привести как к процветанию государства, так и к его «вымиранию». По его словам, это во многом зависит от выбора, который сделает эта администрация.

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