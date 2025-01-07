Анкара поставила ультиматум по военной операции в Сирии

Анкара поставила ультиматум боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. Об этом сообщил CNN Turk.
Дипломат отметил, что в случае игнорирования требований турецкой стороны военная операция может стать неизбежной.
«Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть. Мы видим, что есть попытки выиграть время», — подчеркнул Фидан.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не согласится на распад Сирии.
Он поставил курдских боевиков перед выбором — либо они сложат оружие, либо будут похоронены. Эрдоган добавил, что часть сирийских беженцев, которых принимает Турция, начинает возвращаться.