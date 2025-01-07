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05:00, 7 января 2025Мир

Снежная буря в США унесла жизни четверых человек

NBC News: в США погибли четыре человека из-за снежной бури
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: John Morris / Reuters

Снежная буря в США унесла жизни четверых человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что 61-летний житель штата Миссури скончался в результате смертельной травмы, которую получил во время уборки снега. Двое погибли в аварии, которая произошла из-за погодных условий, в штате Канзас. Автомобиль занесло во время движения. Водителю пришлось съехать на насыпь, в результате чего машина перевернулась несколько раз.

Еще одно тело было обнаружено в Техасе перед автобусной остановкой. Отмечается, что местный житель скончался от переохлаждения.

Ранее в США отменили или задержали около 2,5 тысячи рейсов из-за сильнейшего зимнего шторма, в зоне риска оказалось более 60 миллионов человек. Стихия угрожает стать рекордной за последнее десятилетие. Непогода накрыла территорию от центральной части страны до восточного побережья.

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