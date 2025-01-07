У бывшего губернатора российского региона конфисковали 18 часов за миллионы рублей

У экс-главы Пензенской области конфисковали часы на сумму более 9 миллионов

У экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева конфисковали 18 наручных часов на сумму более 9 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В источнике уточняется, что в их числе оказались два изделия бренда Rolex, одно из которых оценивается в 4,5 миллиона рублей, а второе — примерно в 2,5 миллиона рублей. Дорогостоящие аксессуары бывшего губернатора российского региона передадут в доход государства после того, как суд удовлетворит соответствующий иск Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что часы были приобретены Белозерцевым на доходы, полученные нелегальным путем.

В конце января 2024 года виновного в коррупции и хранении оружия Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы. Кроме того, экс-чиновнику запретили занимать должности на государственной службе в течение десяти лет после освобождения.

