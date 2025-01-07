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12:58, 7 января 2025Мир

Уволенные из-за ориентации ветераны США получат почетную отставку

Reuters: в США с почестями уволят 30 тысяч ветеранов нетрадиционной ориентации
Кирилл Луцюк

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Статус ветеранов армии США, уволенных из вооруженных сил, будет повышен до почетного. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на Пентагон.

Речь идет о более чем 30 тысячах ветеранов, которых в прошлом уволили из армии США из-за их сексуальной ориентации. Повышение статуса отставки до почетного обеспечит им право на медицинские и иные льготы.

Издание напоминает, что данное решение стало результатом коллективного иска, поданного в 2023 году. Истцы утверждали, что руководство вооруженных сил США нарушило конституционные права военнослужащих на надлежащую правовую процедуру и равную защиту.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил убрать из армии США всех трансгендеров (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено). По мнению республиканца, высокопоставленные офицеры порой больше заинтересованы в продвижении вопросов половой справедливости принадлежности, нежели в укреплении обороноспособности США.

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