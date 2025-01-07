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15:34, 7 января 2025Экономика

В ЕС оценили стоимость отказа Украины от транзита российского газа

Эксперт Митилинеос: отказ Украины от транзита газа обойдется ЕС в 100 млрд евро
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Отказ Украины от транзита российского газа через свою территорию обойдется странам Евросоюза в 100 миллиардов долларов. Такую оценку в беседе с журналистами греческого портала Ikonomikos Tahidromos дал управляющий директор промышленной и энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос.

«Мы теряем 5 процентов импорта природного газа на рынке, который находится в запуганном состоянии. Мы видели, как цены на [нидерландском газовом хабе] TTF выросли с 30 евро за мегаватт-час до 50 евро. Эта разница в 20 евро касается не только импорта через Украину, но и всего импорта в целом, поскольку контракты на поставку привязаны к цене на TTF», — поделился расчетами эксперт.

Он добавил, что Европа импортирует 500 миллиардов кубометров природного газа. При учете повышения стоимости в 20 евро это означает потерю 100 миллиардов евро.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что из-за прекращения транзита российского газа через Украину цены на топливо в Европе выросли на 20 процентов. Виной всему, по его мнению, стало «искусственное сокращение количества природного газа блокированием определенных транспортных маршрутов».

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