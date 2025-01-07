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15:12, 7 января 2025Экономика

В Катаре оценили возможность поставок газа в Европу через Сирию

МИД Катара: разговоры о поставках газа через Сирию — это домыслы
Кирилл Луцюк
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: David Hecker / Getty Images

Разговор о поставках катарского газа через Сирию и Турцию в Европу — это спекуляции. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Его процитировал ТАСС.

По его словам, соответствующую информацию распространяемую некоторыми СМИ следует расценивать как домыслы.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что страны Европейского союза могут выдавать российский газ за энергоноситель, поставляемый из Катара.

Кроме того, в Соединенном Королевстве опасаются, что после прекращения транзита российского газа через Украину цены на данный углеводород могут резко пойти вверх.

Между тем, Катар уже пригрозил Европе прекращением поставок сжиженного природного газа, если Брюссель начнет штрафовать катарские компании за нарушение критериев по выбросам углекислого газа и правам человека.

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