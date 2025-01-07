Вэнс не ответил на вопрос о разговоре Трампа и Путина

Вэнс не ответил на вопрос о планах Трампа по телефонному разговору с Путиным

Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс не ответил на вопрос о том, планирует ли избранный американский лидер Дональд Трамп провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило ТАСС.

«Расслабьтесь, ребята», — с улыбкой ответил Вэнс на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта. После этого заявления турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер предположил, что Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи двух лидеров.