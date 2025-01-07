Володин оценил судьбу бакалавриата в России

Володин: в Госдуме поддерживают отказ от бакалавриата

В Государственной думе России поддерживают идею об отказе от бакалавриата и переходе на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил председатель российского парламента Вячеслав Володин. Его процитировал сайт Госдумы.

Как полагает Володин, это окажется правильным шагом для повышения качества образования.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — сказал спикер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал, чем в России заменят Болонскую систему. По его словам, речь идет о трех параметрах. Первый — базовая ступень высшего образования от четырех до шести лет, то есть фактически отказ от бакалавриата в пользу специалитета. Второй — это специализированное высшее образование, то есть увязывание магистратуры с ранее полученным базовым образованием. Третий предполагает, что выведение аспирантуры из системы высшего образования в отдельную ступень профессионального.