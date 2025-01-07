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17:38, 7 января 2025Россия

«Я отсюда уже не выйду, это 100 процентов». Российский боец записал предсмертное видео и был спасен в последний момент

Записавшего предсмертное видео тяжелораненого бойца вытащили с передовой живым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ягуар, находясь в районе села Большое Солдатское в Курской области, записал предсмертное видео, но был спасен. Ролик опубликовал Telegram-канал «Пионер запаса».

По данным канала, российский боец находился в красной зоне. Он понимал, что группа эвакуации не успеет до него добраться, и записал видеообращение. «Нас отсюда не вытянуть уже. Я отсюда уже не выйду, это 100 процентов», — сказал Ягуар.

Парни, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаем. Джамбо, братья

боец ВС России с позывным Ягуар

После записи ролика связь с бойцом оборвалась

«Пионер запаса» отметил, что через пару часов солдат перестал выходить на связь, однако вскоре стало известно, что россиянин жив и находится в госпитале. «Бравые парни из 810-й смогли вытащить его в самый последний момент. Сейчас состояние стабильное, осколочное проникающее в плечо и спина в осколках», — добавил автор канала.

Он также призвал запомнить речь Ягуара и нести ее.

Кадр: Telegram-канал «Пионер запаса 🇷🇺»

ВСУ планировали захватить Большое Солдатское

Ранее 7 января источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить Большое Солдатское. Такую задачу украинским солдатам поставило командование, однако выполнить ее не удалось — бойцы группировки «Север» ВС России нанесли мощное огневое поражение. Собеседник агентства уточнил, что эти данные подтверждаются допросами пленных.

До этого бронегруппу ВСУ заметили на подступах к хутору Бердин в Большесолдатском районе Курской области. В Министерстве обороны России сообщили, что контратака украинцев была пресечена. Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

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