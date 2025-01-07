Записавшего предсмертное обращение бойца ВС РФ Ягуара вынесли живым с поля боя

Российский боец Вооруженных сил РФ с позывным «Ягуар», который записал прощальное обращение для сослуживцев, был найден на поле боя живым. Об этом сообщает Telegram-канале представители его группы «Пионер запаса».

По информации канала, военнослужащий получил серьезные ранения в красной зоне в Курской области во время столкновения с украинскими военными. Он записал обращение, понимая, что группа эвакуации не сможет до него добраться и через несколько часов связь с ним оборвалась.

Однако российские военные сумели вытащить его с поля боя в самый последний момент и доставить в госпиталь. Сейчас состояние раненого стабильное, у него осколочное проникающее ранение плеча, повреждена спина.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Курской области после того, как совершили несколько неудавшихся попыток контратаковать на территории российского региона.

А накануне сообщалось, что боец 33-го полка группировки войск «Юг» штурмовал опорный пункт ВСУ под Курахово в Донбассе с раненым сослуживцем на плечах.