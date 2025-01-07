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22:02, 7 января 2025Бывший СССР

Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с Россией и Белоруссией

Зеленский внес проект о приостановке международных договоров с РФ и Белоруссией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении действия ряда международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере в отношениях Украины с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на рассмотрение парламента ввиду того, что почтовая связь прекращена. Поэтому практическое выполнение таких международных договоров Украины с этими государствами невозможно, отмечается в документе.

Также к проекту было приложено 26 международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере, а также приложения к ним и один двусторонний договор с Минском.

Ранее в ноябре Зеленский утвердил новые санкции против России и Белоруссии, включив в ограничительный список 102 компании и 15 физических лиц. В подписанном главой республики указе №762 речь идет о включении в санкционный список 63 юридических лиц из России.

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