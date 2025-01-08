Хоккейный «Спартак» предупредил болельщиков о возможных провокациях на матче со СКА

ХК «Спартак» предупредил болельщиков о возможных провокациях на матче со СКА

Московский хоккейный клуб Спартак на своем сайте обратился к болельщикам команды в преддверии выездной встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА.

«Игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации», — предупредили в клубе. Там также отметили, что дружелюбное отношение к участникам матча всегда было отличительной чертой болельщиков «Спартака».

Игра СКА против «Спартака» пройдет в Санкт-Петербурге 8 января. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

В октябре главный тренер СКА Роман Ротенберг после выездного матча со «Спартаком» пожаловался на фанатов московской команды, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». По его словам, поклонники красно-белых матерились.

После этого «Спартак» направил письмо КХЛ просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга. Они назвали его слова в адрес столичных болельщиков, представителей СМИ и всей лиги грубыми и необоснованными. По итогам разбирательств КХЛ оштрафовала «Спартак» и вынесла предупреждение Ротенбергу.