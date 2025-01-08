Психиатр оценил поведение Зеленского на интервью

Психиатр Зайцев назвал поведение Зеленского на интервью «утратой контроля»

Руководитель группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев оценил поведение украинского президента Владимира Зеленского на интервью блогеру из США Лексу Фридману. Его цитирует KP.RU.

«Я думаю, ему пора обратиться к психиатру или психотерапевту», — сказал эксперт, добавив, что использование Зеленским нецензурной лексики в ходе беседы свидетельствует об «утрате контроля».

Ранее Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении действия ряда международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере в отношениях Украины с Россией и Белоруссией.