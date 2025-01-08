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09:26, 8 января 2025Культура

Психиатр оценил поведение Зеленского на интервью

Психиатр Зайцев назвал поведение Зеленского на интервью «утратой контроля»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Руководитель группы психиатрических исследований Центра нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев оценил поведение украинского президента Владимира Зеленского на интервью блогеру из США Лексу Фридману. Его цитирует KP.RU.

«Я думаю, ему пора обратиться к психиатру или психотерапевту», — сказал эксперт, добавив, что использование Зеленским нецензурной лексики в ходе беседы свидетельствует об «утрате контроля».

Ранее Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении действия ряда международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере в отношениях Украины с Россией и Белоруссией.

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