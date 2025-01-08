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19:00, 8 января 2025Мир

В США допустили охлаждение Евросоюза к Зеленскому после одного из его решений

Forbes: ЕС может охладеть к Зеленскому из-за остановки транзита газа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз может охладеть к Владимиру Зеленскому и уменьшить финансовую поддержку Украины после остановки транзита российского газа. Об этом сообщает Forbes.

По данным источника, в преддверии инаугурации Дональда Трампа Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о большей финансовой поддержке, однако ожидаемая помощь на деле может оказаться куда меньше. Причиной издание называет опустошение бюджета стран ЕС из-за значительного повышения цен на природный газ — в первый день остановки транзита газа цены на него выросли на четыре процента.

По мнению автора материала, Зеленский загоняет Украину и Европу в сложную ситуацию в преддверии холодной зимы.

Ранее словацкая партия Hlas-SD усомнилась в поддержке членства Украины в Евросоюзе.

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