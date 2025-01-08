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11:18, 8 января 2025Культура

Звезда «Слова пацана» сделал неожиданное заявление после расставания с коллегой

Актер Могильников заявил, что влюблен после расставания с дочерью Пересильд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Актер Ярослав Могильников, известный ролью Ералаша в сериале «Слово пацана», сделал неожиданное заявление после расставания с коллегой по проекту, дочерью актрисы Юлии Пересильд Анной. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист поделился сторис, в которой заявил, что влюблен.

Ранее Анна Пересильд сообщила о расставании с партнером по «Слову пацана». 15-летняя актриса заявила о том, что они с 17-летним Могильниковым больше не вместе, а также попросила журналистов и поклонников оставить их в покое.

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