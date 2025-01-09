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19:53, 9 января 2025Из жизни

40 змеенышей выпали из раздавленной анаконды на трассу и попали на видео

В Бразилии сняли на видео сбитую на дороге анаконду и 40 ее змеенышей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Порту-дус-Гаушус, Бразилия, неизвестный сбил на машине беременную анаконду так, что у нее разорвалось брюхо. Об этом сообщает Need To Know.

Рыбак Эдерсон Негри Антониоли, наткнувшийся на раздавленную змею, снял последствия инцидента на камеру. На его видео попала пятиметровая анаконда, из живота которой на трассу выпали около 40 змеенышей. Антониоли рассказал, что когда нашел змею, она еще двигалась.

По словам экспертов, детеныши анаконды выглядят достаточно сформированными. Предполагается, что она должна была родить в скором времени.

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Раздавленная змея относится к виду зеленых анаконд. Они являются яйцеживородящими. Самка зеленой анаконды способна вынашивать от 28 до 42 змеенышей. Тем не менее только около пяти процентов из них доживают до взрослого возраста. Остальные обычно становятся жертвами других животных.

Биолог Энрике Абрахан Чарльз, объяснил, что в районе Порту-дус-Гаушус часто сбивают анаконд. Змеи периодически выползают на дороги в поисках теплого места.

Ранее сообщалось, что в провинции Гуандун, Китай, мужчина вступил в схватку со змеей посреди дороги и попал на видео. После продолжительного боя ему удалось обратить ее в бегство.

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