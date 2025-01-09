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09:54, 9 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал отличие России от «вонючей Великобритании»

Лебедев заявил, что считает Россию свободной страной в отличие от Великобритании
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал отличие России от Великобритании. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер прокомментировал высказывание британской писательницы Джоан Роулинг, заявившей, что дети не могут родиться трансгендерами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Лебедев счел, что писательница сделала это намеренно, так как в мире будет происходить «отмена культуры отмены».

«Поэтому она подливает маслица в огонь совершенно без стеснения. То, чем мы (Россия — прим. «Ленты.ру») занимались всю жизнь, потому что у нас все-таки, в отличие от вонючей Великобритании, свободная страна», — заключил блогер.

Ранее дизайнер назвал единственную страну с настоящей свободой. Таковой, по его мнению, является Россия.

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