Артемий Лебедев назвал отличие России от «вонючей Великобритании»

Лебедев заявил, что считает Россию свободной страной в отличие от Великобритании

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал отличие России от Великобритании. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер прокомментировал высказывание британской писательницы Джоан Роулинг, заявившей, что дети не могут родиться трансгендерами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Лебедев счел, что писательница сделала это намеренно, так как в мире будет происходить «отмена культуры отмены».

«Поэтому она подливает маслица в огонь совершенно без стеснения. То, чем мы (Россия — прим. «Ленты.ру») занимались всю жизнь, потому что у нас все-таки, в отличие от вонючей Великобритании, свободная страна», — заключил блогер.

Ранее дизайнер назвал единственную страну с настоящей свободой. Таковой, по его мнению, является Россия.