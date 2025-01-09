Атаковавшие Саратов и Энгельс дроны ВСУ несли свыше ста килограммов взрывчатки

Саратов и Энгельс 8 января атаковали дроны «Бобер» со 100 кг взрывчатки

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в ночь на 8 января атаковали Саратовскую область, несли на себе более ста килограммов взрывчатки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, Энгельс и Саратов атаковали беспилотниками «Бобер». Каждый из атаковавших регион дронов нес на себе около 10 килограммов взрывчатки.

Украина атаковала Саратовскую область с помощью 11 беспилотников в ночь на 8 января. В результате на одном из промышленных предприятий Энгельса начался пожар, в городе ввели режим ЧС. Двое пожарных, боровшихся с возгоранием, не выжили.

Первые сведения о беспилотнике «Бобер» появились в мае 2022 года. Тогда опубликовали снимки аппарата, построенного по аэродинамической схеме «утка». Считается, что такая схема позволяет беспилотнику маневрировать, обходя зоны действия ПВО.