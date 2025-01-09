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14:49, 9 января 2025Силовые структуры

Домашний арест жене экс-мэра российского города продлили

В Москве суд продлил домашний арест жене экс-мэра Сочи Янине Копайгородской
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве суд продлил домашний арест жене бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Меру пресечения продлили на месяц и четверо суток. Женщина проходит обвиняемой по статье 160 УК РФ («Растрата»). Она свою вину не признает.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. Взамен чиновник пообещал создать бизнесмену благоприятные условия для развития компании и оказывать общее покровительство.

Ранее стало известно о возбуждении второго уголовного дела против бывшего градоначальника и его жены. Их обвиняют в преступлении по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

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