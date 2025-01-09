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05:27, 9 января 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы ВСУ словом на русском языке

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Россия не позволит Украине сохранить армию
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В случае, если избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не прекратит поддержку Киева и будет ставить ультиматумы главе России Владимиру Путину, РФ продолжит демилитаризацию Украины и, в конечном счете, не позволит ей иметь армию. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Русское слово для этого — "нет"», — оценил он перспективы Украины сохранить свои Вооруженные силы.

Джонсон добавил, что в настоящий момент РФ обладает полным тактическим и стратегическим преимуществом над украинскими войсками, а Киев без постоянной поддержки западных союзников просто «не выдержит».

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что F-16, состоящие на вооружении ВСУ, не могут «соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян». По словам украинского политика, правительство страны все еще надеется получить более мощные модификации западного вооружения.

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