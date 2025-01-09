Клуб АПЛ уволил главного тренера за три часа до начала матча

«Эвертон» уволил Дайча с поста главного тренера за три часа до начала матча

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» отправил в отставку с поста главного тренера Шона Дайча. Об этом сообщается на сайте ливерпульцев.

Команду также покинули помощники специалиста Иэн Воан, Стив Стоун, Марк Ховард и Билли Мерсер. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» назначен Лейтон Бейнс. Ему будет помогать капитан команды Шеймус Коулман.

«Эвертон» объявил об увольнении Дайча за три часа до начала матча 1/32 финала Кубка Англии против «Питерборо». Игра пройдет в четверг, 9 января, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Дайч возглавлял «Эвертон» с января 2023 года. В нынешнем сезоне команда занимает 16-е место в чемпионате Англии, набрав 17 очков в 19 матчах.