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20:07, 9 января 2025Спорт

Клуб АПЛ уволил главного тренера за три часа до начала матча

«Эвертон» уволил Дайча с поста главного тренера за три часа до начала матча
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark Cosgrove / News Images

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» отправил в отставку с поста главного тренера Шона Дайча. Об этом сообщается на сайте ливерпульцев.

Команду также покинули помощники специалиста Иэн Воан, Стив Стоун, Марк Ховард и Билли Мерсер. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» назначен Лейтон Бейнс. Ему будет помогать капитан команды Шеймус Коулман.

«Эвертон» объявил об увольнении Дайча за три часа до начала матча 1/32 финала Кубка Англии против «Питерборо». Игра пройдет в четверг, 9 января, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Дайч возглавлял «Эвертон» с января 2023 года. В нынешнем сезоне команда занимает 16-е место в чемпионате Англии, набрав 17 очков в 19 матчах.

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