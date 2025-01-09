Маск заявил о полностью разрушенной судебной системе Великобритании

Маск согласился, что судебная система в Великобритании полностью разрушена

Американский миллиардер Илон Маск согласился, что судебная система Великобритании полностью разрушена. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Совершенно верно», — таким образом миллиардер ответил на публикацию пользователя соцсети Х, в которой он выразил мнение о том, что судебная система Великобритании «полностью разрушена», а британский премьер-министр Кир Стармер «является не частью проблемы, а самой проблемой».

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Маск в личных беседах со своими сторонниками обсуждал возможность убрать Стармера с должности премьер-министра Великобритании до следующих парламентских выборов, которые пройдут в августе 2029 года. Кроме того, он назвал политика «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами.