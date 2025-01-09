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14:42, 9 января 2025Экономика

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Ильин: вечером 11 января в Москву придет похолодание
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вечером в субботу, 11 января, в Москву придет похолодание. О возвращении отрицательных температур предупредил жителей столицы синоптик Александр Ильин, его слова передает «360.ru».

«Сохранится теплая погода до субботы, то есть до 11 января. Похолодание ждем ближе к исходу суток», — рассказал метеоролог. По словам специалиста, в пятницу и субботу в столице ожидаются осадки — в будний день они пройдут в виде дождя.

Воскресенье, 12 января, начнется с отрицательных температур. Столбики термометров ночью опустятся до минус двух градусов, а днем покажут минус 1 градус Цельсия. Возможны осадки в виде мокрого снега, отметил Ильин — в основном они выпадут ночью. Ветер будет дуть южный, юго-западный и юго-восточный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, заключил синоптик.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что на Рождество в Центральную Россию придет потепление, но в середине января его может сменить мощное арктическое вторжение. К концу января в регион может вновь вернуться теплая погода.

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