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05:00, 9 января 2025Мир

Мужчина с мачете попытался зайти в Капитолий

Мужчину с мачете арестовали в очереди на прощании с Джимми Картером в Капитолии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jon Cherry / Reuters

В Вашингтоне правоохранители задержали мужчину, который пытался попасть на церемонию прощания с бывшим президентом США Джимми Картером с мачете и тремя ножами. Об этом сообщила полиция Капитолия.

Во время рентгеновского досмотра в рюкзаке 44-летнего Мела Хорна охранники заметили оружие. Мужчину арестовали по обвинению в ношении опасного оружия, мачете и ножи изъяли. Отмечается, что инцидент произошел за несколько часов до визита избранного президента Дональда Трампа в Капитолий.

Джимми Картера не стало в возрасте 100 лет 29 декабря. Известно, что в последние годы он боролся с агрессивной формой рака кожи. 9 января в США объявили днем траура.

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