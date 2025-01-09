Мужчина с мачете попытался зайти в Капитолий

Мужчину с мачете арестовали в очереди на прощании с Джимми Картером в Капитолии

В Вашингтоне правоохранители задержали мужчину, который пытался попасть на церемонию прощания с бывшим президентом США Джимми Картером с мачете и тремя ножами. Об этом сообщила полиция Капитолия.

Во время рентгеновского досмотра в рюкзаке 44-летнего Мела Хорна охранники заметили оружие. Мужчину арестовали по обвинению в ношении опасного оружия, мачете и ножи изъяли. Отмечается, что инцидент произошел за несколько часов до визита избранного президента Дональда Трампа в Капитолий.

Джимми Картера не стало в возрасте 100 лет 29 декабря. Известно, что в последние годы он боролся с агрессивной формой рака кожи. 9 января в США объявили днем траура.