На Украине задержали командира роты обученной во Франции бригады ВСУ

На Украине задержали командира роты обученной во Франции 155-й бригады ВСУ

Самовольно оставивший военную часть командир одной из рот 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, бойцы которой проходили обучение во Франции, был задержан 8 января в Ровненской области. Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram.

Отмечается, что командир «не только сам самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал на это своих подчиненных».

В конце 2024 года обвиняемый не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения и отдал другой приказ своим подчиненным — бежать без оружия, после чего самовольно покинул место службы.

Военного доставили в Киев, ему вменяется обвинение по статье «Самовольное оставление места несения службы и отказ выполнять приказ». Командиру грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый назвал причины дезертирства в обученной во Франции бригаде имени Анны Киевской. Среди них — плохое оснащение и падение боевого духа солдат и командования.