На Украине заявили о падении доверия ко всем институтам власти

КМИС: на Украине с начала конфликта снизилось доверие ко всем институтам власти

На Украине с начала конфликта в 2022 году резко снизилось доверие ко всем институтам власти. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Отмечается, что доверие к президенту страны, как институту, снизилось на 39 процентов — с 84 процентов в 2022 году до 45 процентов в 2024 году. При этом наименьшим доверием граждан пользуется Верховная Рада республики, падение доверия к которой составило с 35 до 13 процентов.

При этом доверие к правительству Украины упало с 52 до 20 процентов. Также украинцы стали меньше доверять Вооруженным силам страны (ВСУ), а также Службе безопасности республики (СБУ).

Ранее КМИС сообщал, что уровень доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому упал на 31 процент с 2022 года. Отмечалось, что после начала конфликта ему доверяли 90 процентов граждан страны.